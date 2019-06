Torna il Festival Borgate dal Vivo in Valsusa e questa volta con uno special sponsor: Smat. Infatti, il 29 giugno si inaugurerà il nuovo Acquedotto della Valle che ha richiesto dieci anni di lavori e per l’occasione la quarta edizione del Festival propone tre incontri esclusivi sul tema Acqua & Ambiente per sensibilizzare sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e dell’importanza della risorsa idrica.

L’8 giugno il festival ha fatto tappa a Susa con Hervé Barmasse, il 15 giugno sarà ad Oulx (TO) con Cirko Vertigo e il 22 giugno ad Avigliana (TO) con Vinicio Marchioni.

Smat ha scelto di sostenere il Festival, che si propone di favorire, attraverso la realizzazione di eventi e attività culturali, la riscoperta, la valorizzazione e il recupero di luoghi più lontani dalle aree urbane e metropolitane, per sottolineare l’elevato valore strategico dell’opera realizzata al servizio dei Comuni della Valle.