Smat viene incontro ai propri utenti in questo momento di difficoltà legato all’emergenza Coronavirus. Infatti, la società ha deciso che per agevolare gli utenti che utilizzano uffici postali, bancari o sportelli aziendali per il pagamento delle bollette fino al prossimo 15 aprile non sarà applicata nessuna penale per l’eventuale ritardo dei pagamenti per le bollette con scadenza dal 10 marzo al 15 aprile.

Anche al fine di limitare gli spostamenti ed evitare assembramenti, come stabilito dai decreti ministeriali, Smat ricorda che è attiva la possibilità del pagamento online sia attraverso homebanking, Cbill, Sportello online Smat utilizzando pc, smartphone o tablet.