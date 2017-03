Asti, arriva il terzo Punto Acqua. Dal 9 marzo in piazzale Doglio

Asti si arricchisce di un nuovo Punto Acqua. Giovedì 9 marzo sarà infatti il terzo punto che fornirà acqua naturale e gasata alla città, questa volta in piazzale Lorenzo Doglio.

Al taglio del nastro, previsto per le 11.30, saranno presenti il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo, la presidente di Asp (Asti servizi pubblici) Giovanna Beccuti e l’ingegnere Paolo Romano, amministratore delegato di Smat, che a proposito del nuovo punto acqua astigiano afferma: «Si completa così il piano che prevedeva l’installazione di tre Punti Acqua SMAT nella Città di Asti che si vanno ad aggiungere ai 151 che la nostra società ha attivato e gestisce in 127 Comuni dell’area metropolitana torinese, ciascuno dei quali rappresenta una “fonte tecnologica” di qualità e costantemente monitorata, a disposizione della collettività».

Il Punto acqua di piazzale Doglio per le prime due settimane offrirà gratuitamente sia naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia gasata, per incentivare l’uso della struttura. Gli altri due punti acqua di Asti si trovano in Piazzetta Oasi della Pace e in piazzale Marina, inaugurati rispettivamente lo scorso agosto e a dicembre.