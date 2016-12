Asti raddoppia il Punto Acqua Smat

Un nuovo Punto Acqua Smat ad Asti. Sarà inaugurato mercoledì 21 dicembre alle ore 14.30 in piazzale Manina, nel quartiere Torretta e sarà il secondo dei tre Punti Acqua promossi dal Comune di Asti, da Asp e Smat, dopo che la scorsa estate è stato messo in funzione il primo nel quartiere Praia.

A partecipare alla cerimonia di mercoledì 21 il sindaco di Asti Fabrizio Brignolo, il vicepresidente Asp Flavio Doglione, l’ad Paolo Golzio, e l’amministratore di Smat, Paolo Romano. L’Autorità d’Ambito numero 5 di Astigiano-Monferrato sarà rappresentata dal vicepresidente Marco Curto.

A rallegrare l’evento anche i bambini della scuola primaria e dell’infanzia del V circolo. Infatti, in tutte le scuole della città, il Servizio Istruzione del Comune ha avviato diversi progetti di sensibilizzazione grazie ai quali i bimbi bevono regolarmente l’acqua del rubinetto.

Per incentivare all’uso della nuova struttura della Torretta, dal giorno dell’inaugurazione l’erogazione di acqua liscia o frizzante sarà gratuita per due settimane.