Attenzione ai falsi operatori Smat a Moncalieri e Vigone

Attenzione ai falsi operatori Smat. Infatti, nei Comuni di Moncalieri e Vigone sono stati segnalati casi in cui persone hanno tentato di introdursi nelle abitazioni fingendosi tecnici Smat e adducendo pretesti come la riscossione di pagamenti delle bollette o interventi di manutenzione e controllo sull’impianto dell’acqua

Smat spiega invece che non è prassi dell’azienda fare controlli a domicilio e che nel caso sia necessario la lettura o la riparazione del contatore viene fatta senza dover entrare negli appartamenti. Inoltre, tutti gli addetti Smat hanno un cartellino di riconoscimento con il logo azienda, foto nome e numero dell’addetto.

Per ogni necesità si può contattare il Numero Verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24

