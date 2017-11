“Digital Water”: il 5 dicembre convegno sulla ricerca applicata per i servizi idrici

Si svolgerà nella sede di corso XI febbraio 14 a Torino il convegno organizzato da Smat dal titolo “Digital Water: la ricerca applicata per i servizi idrici” il prossimo 5 dicembre dalle ore 8.30.

L’evento sarà l’occasione per presentare le ricerche più importanti di Utilities, Atenei, Centri di Ricerca e Industrie del settore, nel campo dei servizi idrici. Tra questi parteciperanno oltre al Centro di Ricerche Smat, rappresentato da Lorenza Meucci, Hera, Iren, Olivetti e Thales Alenia Space.

La giornata sarà anche l’occasione per presenare Water Academy, la scuola di alta formazione professionale di Utilitalia e Water Award, il Premio di nuova istituzione per la Ricerca nel settore idrico.

La scheda di adesione è disponibile sul sito www.smatorino.it

