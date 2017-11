Frossasco, al Punto Acqua Smat il prelievo di gasata sarà a pagamento dall’8 novembre

Sarà a pagamento da mercoledì 8 novembre l’acqua gasata del Punto Acqua Smat di Frossasco, dopo i primi quindici giorni di utilizzo gratuito. Il prezzo sarà di 5 centesimi ogni litro e mezzo prelevato. Mentre restano gratis la distribuzione di acqua naturale a temperatura ambiente o refrigerata.

Per prelevare acqua gasata sarà quindi necessario avere l’apposita scheda ricaricabile che si può acquistare nel box installato al supermercato Basko di via Piscina 1, dove si potrà accedere secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20; domenica dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30.

La prima ricarica della tessera dovrà essere di 5 euro: quattro come deposito cauzionale che verrà rimborsato alla restituzione della tessera e un euro per l’acquisto di acqua. Successivamente si potrà caricare con l’importo che si preferisce.

La stessa tessera potrà essere ricaricata in qualunque altro box Smat e utilizzata per tutti i Punti Acqua, indicati anche sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua”.

0 0 0