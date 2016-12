Inaugurato il nuovo Punto Acqua Smat ad Asti

Sono stati i bambini delle scuole del quartiere Torretta a tagliare il nastro che inaugura il nuovo Punto Acqua Smat di Asti, il secondo della città, che sorge in piazzale Manina.

«Il Punto Acqua, progettato e realizzato dal nostro Centro Ricerche, è una fonte ‘tecnologica’ a disposizione della collettività, di buona qualità e costantemente monitorata. La sua evoluzione ne consentirà nel breve periodo l’impiego come vera e propria stazione di monitoraggio della qualità dell’acqua erogata» ha spiegato l’amministratore delegato di Smat Paolo Romano.

A realizzare la struttura il Comune, Asp e SMAT che già nei mesi scorsi avevano messo in funzione quella del quartiere Praia: «Un lavoro di squadra – ha ricordato Flavio Doglione, vicepresidente dell’Asp – che porterà, a tempi ravvicinati, all’apertura di una terza struttura realizzata in corso Alba». Della stessa opinione anche Marco Curto, il vicepresidente della Autorità d’Ambinto n 5 Astigiano-Monferrato: «Ci congratuliamo con Asti – ha sottolineato il vicepresidente Marco Curto – per l’attivazione di questo nuovo Punto Acqua. Nei comuni che non ce l’hanno ancora, questo servizio è molto richiesto»

Il nuovo Punto Acqua erogherà acqua naturale e frizzante gratuitamente fino al 4 gennaio. Poi chi volesse disporsi del servizio dovrà dotarsi della tessera magnetica ricaricabile, in vendita al Circolo Quartiere Torretta di piazzale Manina 1: l’acqua costerà 5 centesimi al litro. Il funzionamento è previsto dalle 7 alle 22.

Con il nuovo Punto Acqua salgono a 150 le strutture in Piemonte gestite da Smat per avvicinare i cittadini a un consumo consapevole dell’acqua.