L’acqua di Smat al Salone del Gusto

Anche quest’anno l’acqua di Smat sarà al Salone del Gusto, in programma dal 22 al 26 settembre nella nuova location del Parco del Valentino e per le vie del centro di Torino.

Smat, partner dell’evento dal 2012, ha predisposto una serie di punti di erogazione collegati direttamente alla rete idrica cittadina e dei relativi scarichi. L’obbiettivo è quello su cui Smat è impegnata da sempre: promuovere tra i cittadini l’utilizzo alimentare dell’acqua del rubinetto e, così facendo, garantire anche una riduzione dei rifiuti, come bottiglie di plastica.

Cinquanta invece i punti di allaccio messi a disposizione per i circa 900 stende della kermesse e per le due grandi cucine di Terra Madre.

L’acqua di Smat sarà presente anche in piazza Castello, dove ci saranno gli stand dei prodotti agroalimentari piemontesi, e in via Po, che si trasformerà nella “via del gelato”.