Lavoratori del settore gas-acqua in sciopero, venerdì 17 marzo servizi agli sportelli non garantiti

Non sarà garantito il funzionamento degli sportelli e dei servizio aziendali di Smat nella giornata di venerdì 17 marzo. Infatti, le sigle sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno indetto una giornata di sciopero con astensione dal lavoro per il mancato rinnovo del contratto di settore gas-acqua.

Saranno invece garantiti i servizi che riguardano la distribuzione e produzione di acqua potabile, la raccolta e depurazione delle acque reflue e il pronto intervento. Attivo anche il numero verde 800 010 010, in funzione 24 ore su 24.

0 0 0