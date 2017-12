Poirino, al Punto Acqua di Frazione Marocchi da sabato 9 dicembre acqua gasata a pagamento

Sarà a pagamento da sabato 9 dicembre l’acqua gasata distribuita dal Punto Acqua Smat di Poirino, frazione Marocchi. Dopo i primi 15 giorni gratuiti ora il costo della gasata sarà di 5 centesimi ogni litro e mezzo, mentre resta senza costi il prelievo di quella naturale sia a temperatura ambiente che refrigerata.

Per poter avere l’acqua gasata sarà necessario munirsi di tessera ricaricabile in distribuzione dal box installato presso Commerciale Bosio via Marocchi 7, accessibile secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18; sabato dalle 8 alle 11. Per avere la tessera bisognerà indtrodurre 5 euro: quattro sono di caparra che verrà ridata al momento della restituzione della tessera, mentre un euro è di credito spendibile subito. Le successive ricariche potranno avere l’importo desiderato.

La stessa tessera è utilizzabile per prelevare acqua da tutti i Punti SMAT, indipendentemente da dove è stata attivata e può essere ricaricata presso qualunque box di ricarica SMAT. Sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua” sono indicati tutti i chioschi SMAT e i siti dove è possibile effettuare la ricarica.

