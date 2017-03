Premio Punto Acqua, ecco i vincitori

Si è svolta questa mattina la cerimonia della settima edizione del Premio Punto Acqua, indetto da Smat e dedicato ai comuni della Città metropolitana torinese in cui sono istallati i 149 gazebo che forniscono acqua naturale e gasata.

A ricevere il premio dal presidente di Smat Alessandro Lorenzi sono stati i comuni di Lusigliè, Barchette e Collegno (per il Punto Acqua di viale dei Partigiani). Mentre per il premio “Speciale Torino” dedicato alle circoscrizioni cittadini la vittoria è andata alla 2, grazie al chiosco di piazza Galimberti, risultato il più utilizzato in città.

«La crescente richiesta di installazione dei Punti Acqua da parte delle amministrazioni comunali ed i progressivi aumenti degli utilizzi confermano quanto i temi del corretto consumo delle risorse e della sostenibilità ambientale siano un’esigenza consolidata dei cittadini» ha spiegato Lorenzi.

Attualmente sono 149 i Punti Acqua attivati nell’Area metropolitana torinese. «Nel corso del 2016 hanno erogato complessivamente 44.222.000 litri di acqua naturale e gasata. L’utilizzo dell’acqua di rete ha prodotto un risparmio di 29.481.333 bottiglie di plastica da un litro e mezzo. Si stima che l’utilizzo dei Punti Acqua nel 2016 per le famiglie abbia rappresentato complessivamente una fonte di risparmio di oltre 6 milioni di euro», fa sapere l’amministratore delegato di Smat Paolo Romano.

Inoltre alcuni dei Punti Acqua sono dotati della tecnologia Smart che permette di trasformarli in vere e proprie stazioni di monitoraggio della qualità dell’acqua erogata e dei consumi, nonché in punti di contatto con i cittadini, attraverso un pannello informativo attivabile da remoto.

Per i comuni vincitori 15 gironi di acqua gasata gratis.

