Premio Punto Acqua, la proclamazione dei vincitori mercoledì 22 marzo al Cinema Massimo

Torna il Premio Punto Acqua. Come ogni anno Smat premierà infatti i comuni più virtuosi nell’utilizzo della struttura che fornisce acqua naturale e gasata.

La cerimonia avverrà mercoledì 22 marzo al Cinema Massimo di via Giuseppe Verdi 18 a Torino, alle ore 10. Una data non simbolica, infatti, mercoledì sarà anche la Giornata Mondiale dell’Acqua, per sensibilizzare sull’importanza di questo tema.

Il premio, che è arrivato alla sua settima edizione, sceglierà i suoi tre vincitori tra i Comuni dell’area metropolitana torinese in cui sono ad oggi stati istallati 149 Punti Acqua Smat. I vincitori saranno scelti in base al numero di abitanti e al chiosco che avrà registrato la quantità maggiore di litri prelevati nell’anno.

Sul podio, accanto ai tre comuni, ci sarà anche una delle Circoscrizioni della città di Torino per il premio “Speciale Torino” in sui a confronto saranno i vari Punti Acqua del capoluogo piemontese. Per i vincitori l’acqua gasata sarà gratuita per i prossimi 15 giorni.

A presentare l’evento i conduttori radiofonici e televisivi Mario e Giò ed ospite di eccezioni il meteorologo Luca Mercalli. Al termine saranno proiettati alcuni filmati selezionati in collaborazione con Cinemambiente per sensibilizzare sul tema della risorsa idrica.

