Progetto Demosofc, Smat inaugura a Collegno il più grande impianto a biogas frutto di depurazione della acque d’Europa

E’ stato acceso il primo modulo il più grande impianto con celle combustibili alimentate a biogas d’Europa, che si trova a Collegno. E’ il risultato del progetto Demosofc, sviluppato dal Centro di Ricerche Smat, che è anche proprietaria dell’impianto di depurazione dove sorge la centrale, in collaborazione con l’Imperial College di Londra, il dipartimento di Energia del Politecnico di Torino, e a start up e centri di ricerca finlandesi.

Si tratta di un impianto di energia co-generata basato sul recupero dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue di Torino. Infatti, grazie ai processi di digestione anerobica e alle fuel cell, celle a combustibile, si produce energia a emissioni zero e nel contempo si migliora la gestione dei rifiuti.

Il sito di Collegno che, come detto, è il più grande d’Europa nel suo genere è in grado di coprire il 30 per cento del fabbisogno energetico del depuratore riutilizzando tutti i gas prodotti dai processi di depurazione delle acqua reflue di Torino e provincia. Ed è un modello di ottimizzazione degli scarti che può essere applicato sia a grandi impianti industriali che a contesti e aziende più contenute.

Per mostrare spiegare il progetto Demosofc è prevista una giornata di workshop per martedì 14 novembre che si articolerà in due momenti. La mattina, dalle 9 alle 14, presso la Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino in corso Duca degli Abruzzi 24. Mentre dalle 14 prenderà il via la visita all’impianto di depurazione in via Don Milani 12 a Collegno.

Il progetto Demosofc, finanziato dalla Commissione Europea e rientra in Horizon 2020, è solo uno dei più riusciti esempi dell’impegno di Smat per la ricerca di tecnologie innovative che migliorino processi e qualità dei servizi. Al Centro di Ricerche Smat infatti si studiano i trattamenti di potabilizzazione e depurazione, i sistemi di analisi e di controllo della qualità delle acque e i sistemi di telecontrollo e la gestione delle rete.

Riferimenti

Il blog: demosofc.wordpress.com

Il sito web: www.demosofc.eu

Twitter: https://twitter.com/Steps_Polito

Facebook: https://www.facebook.com/DEMOSOFCProject/

SlideShare: http://www.slideshare.net/MariaCandi1/clipboards/demosofc