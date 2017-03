Punto Acqua di Coazze, dal 11 marzo la gasata a pagamento con scheda ricaricabile

L’acqua gasata del Punto Acqua Smat di Coazze sarà a pagamento da sabato 11 marzo. Come di consueto dopo i primi quindici giorni in cui la distribuzione è stata gratuita ora costerà 5 centesimo ogni litro e mezzo, mentre continuerà ad essere gratuita la distribuzione dell’acqua naturale, sia a temperatura ambiente che quella refrigerata.

Per poter prelevare acqua gasata dal 11 marzo sarà necessario avere la scheda ricaricabile in distribuzione al box installato nel Municipio di via Matteotti 4. L’accesso al distributore di tessere, dove si potrà ricaricarle quando necessario può avvenire nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14 e martedì e giovedì dalle 8 alle 18.

Per avere la scheda l’importo minimo che si dovrà caricare è di 5 euro, di cui 4 sono di cauzione che verrà rimborsata al momento della restituzione della tessera. Invece un euro potrà essere subito utilizzato per acquistare acqua gasata dal Punto Acqua. Successivamente sarà possibile ricaricare la scheda con l’importo desiderato.

Per prelevare l’acqua basta introdurre la tessera dalla quale sarà tolto il prezzo corrispondente. La stessa scheda inoltre può essere utilizzata in tutti i Punti Acqua.