Punto Acqua di Gassino, dal 7 aprile acqua gasata a pagamento

L’acqua gasata distribuita dal Punto Acqua Smat di Gassino torinese sarà a pagamento dal 7 aprile, dopo i 15 giorni gratuiti iniziali. Il come è di 5 centesimi ogni mezzo litro, mentre resterà gratuita l’acqua naturale sia a temperatura ambiente che refrigerata.

Per chi volesse acqua gasata dal 7 aprile sarà dunque necessario munirsi din scheda ricaricabile in distribuzione al box installato nel Municipio in via A. Chiesa 3.

Il distributore sarà in funzione secondo i seguenti orari: lunedì dalle 9,00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 17,30; martedì dalle 9,00 alle 11,00; mercoledì dalle 11,00 alle 13,30; giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,30; venerdì dalle 8,15 alle 11,00.

La scheda sarà erogata inserendo un credito minimo di 5 euro: 4 sarà il deposito cauzionale che verrà rimborsato quando verrà restituita la scheda, mentre 1 euro sarà subito spendibile. Successivamente si potrà invece caricare l’importo desiderato.

Per prelevare l’acqua è sufficiente introdurre nel Punto Acqua la scheda, dalla quale viene detratto il costo corrispondente alla quantità di acqua prelevata. La scheda è utilizzabile per prelevare acqua da tutti i Punti SMAT, indipendentemente da dove è stata attivata.

