Punto Acqua di Orbassano, dal 24 marzo l’acqua gasata sarà a pagamento

Dopo la sperimentazione di quindici giorni da venerdì 24 marzo l’acqua gasata del Punto Acqua Smat di Orbassano sarà a pagamento. Il costo è di 5 centesimi ogni mezzo litro e per usufruirne bisognerà munirsi di tessera ricaricabile in distribuzione al box installato presso lo Sportello del Cittadino di via Cesare Battisti 10. L’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, resta invece gratuita.

L’importo minimo per ottenere la scheda è di 5 euro, 4 come deposito cauzionale che verrà rimborsato quando si restituirà la tessera, e un euro per l’acquisto di acqua. Mentre sarà poi possibile ricaricarlo con l’importo desiderato.

Il distributore di tessere sarà accessibile il lunedì dalle 9,00 alle 18,45; martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 14,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 13,00. La stessa scheda potrà essere utilizzata in tutti i 149 Punti Acqua Smat presenti sul territorio metropolitano di Torino.

