Punto Acqua Smat di piazza Cardinale Pellegrino a Settimo: dal 3 novembre acqua gasata a pagamento

Da venerdì 3 novembre per il prelievo di acqua gasata dal Punto Acqua Smat di piazza Cardinale Michele Pellegrino a Settimo torinese sarà necessario avere la carta prepagata. Infatti, dopo i primi 15 giorni di distribuzione gratuita l’acqua gasata costerà 5 centesimi ogni litro e mezzo.

Per acquistare la tessera ci si deve recare al box installato nel Municipio di piazza Martiri della Libertà 4 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19. Oppure presso la galleria commerciale COOP di via Fantina 20, secondo i seguenti orari: lunedì dalle 15,30 alle 19,30; dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30; il venerdì dalle 8,30 alle 19,30; il sabato dalle 8,30 alle 20.

Per avere la scheda sarà necessario introdurre 5 euro, di questi 4 sono la cauzione che verrà rimborsata alla restituzione della tessera e un euro è di credito spendibile. Per le ricariche successive si potrà invece scegliere l’importo che si preferisce e utilizzare qualunque altro smart box. Così come la stessa tesser è utilizzabile per tutti i Punti Acqua Smat del territorio, indicati anche sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua”.

Resta invece sempre gratuito il prelievo di acqua naturale a temperatura ambiente o refrigerata.

