Punto Acqua Smat di Salbertrand: da sabato 28 ottobre acqua gasata a pagamento

Da sabato 28 ottobre l’acqua basta del Punto Acqua Smat di Salbertrand sarà a pagamento. Dopo i primi 15 giorni gratuiti, infatti, costerà ora 5 centesimi ogni litro e mezzo. Mentre resterà gratis l’acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata.

Per prelevare acqua gasata sarà necessario essere muniti di tessera ricaricabile che potrà essere acquistata dal box installato in Municipio, in piazza Martiri della Libertà, 1, dove sarà possibile accedere secondo i seguenti orari: lunedì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00; martedì dalle 9,00 alle 12,00; mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00; giovedì dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,00.

L’importo minimo per l’attivazione della scheda è di 5 euro. Quattro sono di deposito cauzionale che verrà rimborsato con la restituzione della tessera e un euro è di credito spendibile. Per le successive ricariche si potrà versare l’importo che si desidera.

Inoltre la tessera potrà essere ricaricata presso qualunque box Smat e utilizzata per prelevare da tutti i Punti Acqua Smat indicati anche sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua”.

0 0 0