Risorse Idriche, società del gruppo Smat, assume due giovani ingegneri

Nuove assunzioni per i giovani ingegneri in età di apprendistato. Risorse Idriche Spa, società di engineering del Gruppo Smat e specializzata nella progettazione di opere destinate al Servizio Idrico Integrato, ha pubblicato un nuovo bando.

Si tratta dell’assunzione di due ingegneri con meno di trent’anni ai quali verrà offerto un contratto di formazione a tempo indeterminato e dopo un periodo iniziale di formazione verranno inseriti nel team di progettazione e direzione lavori.

I due assunti, che incrementeranno dell’8 per cento l’organico aziendale, consentiranno a Risorse Idriche di migliorare le attività di progettazione e direzione lavori di opere come l’Acquedotto della Valsusa e e quello della Valle Orco che sono in fase di realizzazione, oltre a potenziare l’impianto di potabilizzazione della città di Torino.

L’avviso di selezione è disponibile alla pagina web: http://risorseidricheto.it/lavora-con-noi

