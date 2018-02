Rivoli, l’acqua gasata del Punto Acqua di via Adamello dal 10 febbraio a pagamento

Da sabato 10 febbraio l’acqua gasata del Punto Acqua Smat di Rivoli, in via Adamello, sarà a pagamento al prezzo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Per effettuare il prelievo sarà dunque necessario essere muniti di tessera ricaricabile che si può ottenere dai box installati nel Supermercato COOP al Centro Commerciale La Piazzetta di via Nizza, 15/A, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, domenica dalle 9 alle 13. Oppure dal box che si trova presso il Municipio allo Sportello Polifunzionale di corso Francia, 98 aperto dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 16; il venerdì ed il sabato dalle 8,30 alle 12,30.

Per avere la tessera sarà necessario pagare cinque euro: 4 sono di caparra che verrà rimborsata con la restituzione della tessera e uno di credito subito spendibile. Le ricariche successive potranno essere effettuale dell’importo che più si desidera.

La stessa tessera inoltre potrà essere ricaricata in qualunque altro box e utilizzata in tutti i Punti Acqua Smat indicati sul sito www.smatorino.it alla pagina “Punti Acqua”.

Resta sempre gratuito il prelievo di acqua naturale, sia a temperatura ambiente che refrigerata.

