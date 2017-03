Smat a Biennale Democrazia per parlare di cambiamenti climatici e risorse idriche

Anche Smat parteciperà all’edizione 2017 di “Biennale Democrazia” con un dibattito dal titolo “Cambiamenti climatici e risorse idriche: prevenzione o emergenza?”.

L’appuntamento è per domenica 2 aprile alle ore 16,00 nella Sala dei Mappamondi dell’Accademia delle Scienze. A discutere dell’argomento, che si inserisce nella tematica generale del 2017 “Uscite d’emergenza, saranno il meteorologo, Luca Mercalli, Mariachiara Zanetti, vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino e Paolo Romano, amministratore delegato di Smat.

I lavori saranno coordinati dalla giornalista Antonella Frontani e rappresentano un’occasione per affrontare quella che rappresenta una vera e propria nuova emergenza ambientale: l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sulle risorse idriche rappresenta una sfida che i gestori locali del servizio idrico devono affrontare nel prossimo futuro. Nella consapevolezza che la prevenzione è la migliore risposta a qualunque emergenza.

Anche per questo si approfondira il tema dei sistemi di sicurezza e monitoraggio in tempo reale per il controllo della qualità microbiologica delle acque in caso di calamità naturali come alluvioni e terremoti. Tutte queste tematiche saranno affrontati partendo dall’attività di prevenzione, dai sistemi e dalle tecnologie sviluppati nel campo della ricerca applicata dal Centro Ricerche SMAT.

0 0 0