Smat assume: in arrivo un bando per apprendisti

di Moreno D’Angelo

L’utility dell’acqua Smat lancerà nei prossimi mesi un bando pubblico per assumere nuovo personale in apprendistato. Si tratta di 30 – 35 posti. A parlarne è stato l’amministratore delegato dell’azienda Paolo Romano, insieme al presidente di Smat Alessandro Lorenzi,nel corso di un audizione delle commissioni consiliare Ambiente e Bilancio che ha fatto il punto sullo stato di realizzazione degli interventi di grandi infrastrutture previsti dal piano d’ambito. «Stiamo verificando il sistema – ha precisato Romano – per l’inserimento di giovani nel nostro organico. Il nostro piano industriale prevede delle assunzioni, alcune fatte proprio in questi giorni, ma non è previsto un limite d’età. Per questo nel Consiglio della scorsa settimana abbiamo valutato l’ipotesi di sviluppare un piano di apprendistato, secondo noi significativo e innovativo».