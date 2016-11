Smat inaugura “Punto Blu”, la cassa per i pagamenti automatici

Novità per pagare la bolletta dell’acqua. Infatti, Smat ha messo a disposizione degli utenti nella sede di corso XI Febbraio 22 il nuovo servizio di cassa automatica “Punto Blu”.

Installata nel salone utenti la cassa automatica consente il pagamento di bollette e fatture in piena autonomia, velocizzando anche code e tempi di attesa agli sportelli.

La cassa automatica “Punto Blu” accetta contanti, Bancomat e carte di credito, debito e prepagate dei circuiti CartaSi, Mastercard, Visa e Maestro, nonché carte di debito e prepagate aderenti. La transazione è gratuita.

Si può accedere al servizio in concomitanza con gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30.