Smat inaugura tre nuove statue di arte contemporanea al giardino Schiapparelli

Saranno inaugurate in occasione della giornata mondiale dell’acqua, il prossimo 22 marzo, le nuove statue del giardino Schiapparelli, sul Lungo Dora Savona, all’incrocio con corso XI febbraio.

Tre statue per quello che è un salotto verde di arte contemporanea che Smat, in accordo con la Circoscrizione 7, ha reso di nuovo pienamente fruibile ai cittadini allestendo anche un Punto Acqua.

Alla cerimonia saranno presenti il presidente di Smat, Alessandro Lorenzi, l’ad Paolo Romano, la sindaca Chiara Appendino, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e il presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti Fiorenzo Alfieri. Ospiti anche i tre artisti che hanno realizzato le statue: Paolo Grassino, Luigi Stoisa e Luisa Valentini.

