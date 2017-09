Smat, nuovo bando per l’assunzione di 7 giovani in età d’apprendistato

Sette giovani tra i 17 e i 30 anni saranno assunti da Smat con contratto di apprendistato. Infatti, è già stato pubblicato il bando a cui potranno partecipare tutti i nati dal 2 gennaio 1988. Dei sette nuovi assunti uno sarà turnista nella conduzione dell’impianto e gli altri sei saranno assegnati alla distribuzione di rete. I sette nuovi assunti si aggiungono ai 36 giovani che già sono stati inseriti nell’organico Smat a luglio.

«La scelta aziendale di avvalersi della formula del contratto di apprendistato permette di offrire ai giovani la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali e di guardare con ottimismo all’opportunità che si presenta con il nuovo bando, soprattutto in considerazione dell’elevato numero di giovani in cerca di occupazione» ha commentato l’amministratore delegato Paolo Romano, precisando come “«l trend positivo ha visto Smat incrementare il numero di dipendenti, dagli 848 del 2013 ai 945 del 2016, a fronte di un ampliamento del territorio servito di oltre 60 Comuni».

Per informazioni o per partecipare alla chiamata si può consultare il sito: www.smatorino.it/lavora-con-noi