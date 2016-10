Smat partner e sponsor del Festival dell’Innovazione e della Scienza

Anche Smat sarà al Festival dell’innovazione e della scienza. Partner sin dalla prima edizione Smat sarà presente con diversi appuntamenti dedicati al suo Centro Ricerche e ai progetti che qui vengono sviluppati tra i quali la fornitura di acqua per le missioni spaziali.

Ma non solo. Infatti per il 2016 Smat sarà anche sponsor, contribuendo all’istituzione del Premio Archimede che sarà assegnato ai progetti più innovativi presentati dalle scuole.

Tra gli eventi che vedranno Smat tra i protagonisti domenica 16 ottobre alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese si terrà il Mars Lab, a cura del Lego Education Innovation Studio. Mentre giovedì 20 ottobre alla Biblioteca del Cim di Mappano sarà allestita la mostra fotografica “L’Acqua nello Spazio”, realizzata in collaborazione con il Mufant, MuseoLab del fantastico e della fantascienza.

Alla Biblioteca Arduino di Moncalieri, invece, sarà allestita un vetrina espositiva sull’acqua di volo, e sempre qui venerdì 21 ottobre alle 18 Lorenza Meucci, responsabile del Centro Ricerche Smat interverrà all’incontro “Vita nello Spazio: istruzione per l’uso”. L’evento, in collaborazione con Altec, racconterà la vita quotidiana degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e delle caratteristiche dell’acqua che Smat produce proprio per le missioni spaziali.