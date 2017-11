Smat per la giornata contro la violenza sulle donne colora di arancione la fontana Po di piazza Cln

Niente paura, non si tratta né di un errore né di uno scherzo. Ma per 16 giorni potrete ammirare l’acqua della fontana Po di piazza Cln tingersi di arancione. L’iniziativa è promossa da Smat in occasione della giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre.

La società di corso XI Febbraio ha così aderito all’invito che la Città di Torino ha rivolto ad enti, aziende e associazioni di partecipare alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Onu.

La scelta di colorare le fontane rappresentati il Po e la Dora è fatta anche in virtù del loro significato allegorico: un uomo e una donna, distesi su basamenti di marmo, a formare una solida coppia.

L’acqua della fontana Po sarà resa arancio attraverso l’uso di lampadine led di quello che è il coloro scelto dall’Onu come simbolo di un futuro senza violenza. Nella giornata del 25 novembre anche i locali pubblici della sede di corso XI Febbraio saranno illuminati di arancione.

