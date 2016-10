Smat, uffici aperti il 31 ottobre

Nessun ponte per gli sportelli dell’Assistenza Utenti e dei Contratti della sede Smat di Torino (in corso XI Febbraio 22) e di Castellamonte e Giaveno. Infatti, questi saranno aperti anche lunedì 31 ottobre con i seguenti orari: 8,30 – 16,30 per gli uffici torinesi, 9-12,30 e 13,15-15,30 per Castellamonte e Giaveno.

Per le operazioni di cassa inoltre sarà a disposizione la cassa automatica “Punto Blu” installata nel salone utenti della sede di Torino, che permette il pagamento delle bollette con contanti, Bancomat e carte di credito.

Gratuiti i servizi di emergenza e di pronto intervento per questi e fughe. In questo caso basta chiamare il numero verde 800 010 010.

Chiusi invece gli uffici aziendali.