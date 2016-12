Saranno chiusi sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio gli sportelli Smat dell’Assistenza Utenti, dei Contratti e l’ufficio Cassa della sede di Torino, in corso XI Febbraio 22.

Garantiti come sempre i servizi di emergenza e pronto soccorso per riparazioni di guasti e fughe. Per chi ne avesse bisogno basta contattare il numero verde 800 010 010.