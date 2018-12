Non potranno circolare da domani mattina le auto a diesel Euro 4 a Torino. Il blocco, che sarà in vigore dalle 8 alle 19 e fino a nuovo ordine, rientra nelle misure stabilite per il contenimento delle polveri sottili nel periodo invernale.

Secondo i monitoraggi della qualità dell’aria infatti è a “livello arancio” in questi giorni, motivo per cui è necessario lo stop agli euro 4. Un prossimo controllo della qualità dell’aria è previsto per giovedì 6 dicembre.