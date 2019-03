Un modello di scarpe molto diffuso ed apprezzato da utenti di ogni genere soprattutto in questo momento dell’anno, con la bella stagione ormai alle porte. Le sneakers sono scarpe sportive, con la suola in gomma utilizzate principalmente da uomini ma, negli ultimi periodi, anche dalle donne.

Si parla di scarpe comode, adatte ad ogni situazione informale, che possono essere indossate anche sotto un jeans ma che mantengono comunque un sapore fashion. Soprattutto quelle prodotte dai brand più noti.

Negli ultimi periodi anche i grandi produttori, avendo notato il crescente interesse per questa tipologia di scarpa, si sono lanciati nella produzione di sneakers proponendo sul mercato anche modelli piuttosto esclusivi e di design: è il caso ad esempio delle sneakers Gucci donna adatte per completare ogni tipologia di look, da quelli sportivi a quelli più pretenziosi.

Donne e uomini, una moda comune

Ed in effetti il vero vantaggio delle sneakers è quello di poter essere al contempo leggere ma eleganti; accessori sportivi in grado comunque di donare un certo stile a chi le indossa. Anche nel caso delle donne, che ultimamente si stanno aprendo a questa moda nata tra gli uomini, da sempre più attratti da prodotti sportivi e casual.

Le amanti della sneakers ne hanno realmente di ogni genere vista la comodità e la loro essenza ‘smart’, leggera, adatta quindi per essere indossata in qualsiasi momento della giornata senza mai sfigurare. Le ultime tendenze che arrivano direttamente dalle passerelle dell’alta moda le hanno elette addirittura scarpe fashion per il 2019: in un contesto così è più che normale che anche i grandi brand si siano lanciati nella produzione per non lasciare scoperta una fetta di mercato così importante.

Con la bella stagione le sneakers spopolano

In attesa che la stagione calda arrivi definitivamente ed esploda con tutti i suoi colori, le sneakers iniziano ad essere tirate fuori dagli armadi dove sono rimaste per buona parte dell’inverno. Almeno per alcuni, perché questa tipologia di scarpa può essere utilizzata anche con un clima più rigido.

Funzionalità, eleganza, praticità e, naturalmente, fattore fashion in quanto rappresentano la moda del momento. Un mix di elementi che ha reso le sneakers le scarpe più ricercate sul mercato sia dagli uomini che dalle donne.