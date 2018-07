Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede risponde, durante la trasmissione Agorà al procuratore capo a Torino, Armando Spataro, che aveva chiesto di pronunciarsi sulla richiesta, inoltrata nel 2016, contro Matteo Salvini per vilipendio all’ordine giudiziario.

«Devo rispondere a Spataro, come a tutti i procuratori, nei fatti – ha spiegato il ministro della Bonafede – La pratica in questione, insieme ad altre pratiche, è all’istruttoria del ministero. Il ministro precedente in due anni non aveva risposto. Stiamo istruendo tutte le pratiche, daremo le risposte alla Procura con i fatti».