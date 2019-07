Il parco dello sport e della frutta. Così si è presentato oggi ai cittadini il nuovo parco Pietro Mennea, inaugurato in piazza Marmolada, riqualificando una ex area industriale Materferro. 35mila metri quadri, 300 alberi, di cui 80 da frutta, un orto collettivo, una vigna e attrezzature sportive.

Oltre agli attrezzi da fitness infatti ci saranno un campo polivalente di basket e calcetto, canestri da allenamento, uno skatepark, tavoli da ping pong e una pista di atletica da 100 metri in onore della ‘Freccia del Sud’, come era soprannominato Mennea, a cui è proprio intitolato il parco.

«Questo intervento rientra nel concetto di restituire degli spazi e costruire un tessuto che fa parte della comunità per sentirsi appartenenti alla città. Speriamo che i cittadini lo vivano, lo facciano vivere e lo rispettino. Anche la gestione comune dell’orto va sempre nell’ottica della condivisione e del costruire un senso di comunità» ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino durante la cerimonia inaugurale.

Non era presente alla cerimonia ma ha inviato un messaggio di saluto la vedova di Mennea, Manuela Olivieri: “Con questo parco – scrive – la sindaca dimostra di avere a cuore la città e il futuro dei giovani che, nel frequentarlo, potranno avere la possibilità concreta di trovare quelle motivazioni che li aiuteranno a vincere nella vita, come è stato per Pietro“.