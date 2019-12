Saranno aperti al mattino gli sportelli Smat per l’Assistenza Utenti e Contratti della sede di Torino e gli sportelli di Chivasso e di Rivalta.

L’orario osservato sarà il seguente: 8.30-11.30 per la sede di Torino in corso XI Febbraio 22, mentre dalle 9 alle 11.30 per gli sportelli di Chivasso, in via Po 6, e di Rivalta di Torino in via Balma 5, presso il Palazzo comunale.

Per le operazioni automatiche sarà a disposizione la cassa “Punto Blu” installata presso il salone utenti della sede di Torino per pagare bollette con contanti, bancomat e carte di credito dei circuiti CartaSì, Mastercard, Visa e Maestro.

Garantiti durante le festività di Capodanno il servizio di emergenze e di pronto intervento per guasti e fughe. In caso di necessità contattare il Numero Verde 800 060 060