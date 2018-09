Primo giorno di scuola oggi anche per Torino e per il Piemonte, dove oltre 530 mila studenti sono tornati in aula dopo le vacanze estive. E l’augurio di un buon inizio arriva dalla sindaca del capoluogo, Chiara Appendino, che insieme all’assessora all’Istruzione Federica Patti e al provveditore Stefano Suraniti ha voluto salutare il nuovo anno scolastico all’istituto comprensivo Peyron, nel quartiere Lingotto.

«Molti di voi – ha detto Appendino rivolta agli studenti – sono emozionati, ma l’emozione è un sentimento positivo». «Aiutatevi l’un l’altro e quando vedete un vostro compagno in difficoltà o da solo siate i primi a cercare di aiutarlo perché oggi la dote più importante è essere vicini a chi è in difficoltà, essere comunità, e la scuola è una grande comunità, anche di chi vi lavora e che fa anche qualcosa in più di quello che gli compete per riuscire a garantire un servizio di qualità».

«Dobbiamo lavorare tutti insieme per un obiettivo comune, farci crescere e maturare – ha commentato il provveditore Suraniti, che ha aggiunto «credo in una scuola che favorisca l’espressione della libertà e condivida con le famiglie la sfida educativa».

L’augurio dell’assessora Patti è stato che «si ricominci a guardare alla scuola in modo positivo e costruttivo, come risorsa del futuro».