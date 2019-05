La Basilica di Superga si vede da ogni parte della città di Torino, perché la montagna è alta 672 metri. Ci sono diversi modi per arrivare, con la machina e bus o anche con la Dentiera da cui si vede un bel panorama, o anche a piedi con una passeggiata che dura un’ora e mezza. Superga è stata costruita dal 1717 al 1731 per il Re Vittorio Amedeo II di Savoia. Tutti i torinesi e non solo la ricordano per la tragedia della squadra del Grande Torino: l’incidente aereo in cui morirono 31 uomini il 4 maggio 70 anni fa.