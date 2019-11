Dal 2 dicembre a mezzanotte a Torino verranno accesi i T-Red, ovvero i semafori con telecamera che riprenderanno gli automobilisti che non rispettano il rosso. Il lavoro dei tre dispositivi, installati negli incroci ritenuti a rischio di incidenti, non è ancora incominciato che già si registra un’anomalia. Infatti questi primi T-Red mancheranno di conto alla rovescio, come invece avviene in altri Comuni d’Italia.

Dunque sono a norma oppure no? Se lo chiede anche la deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo nella Commissione Trasporti, che ha presentato un’interrogazione al Governo M5s-Pd per avere delle risposte dal Ministero dei Trasporti.

«Perché la Giunta a Cinque stelle non ha previsto sui nuovi semafori T-Red l’installazione dei countdown, i dispositivi che mostrano agli automobilisti il conto alla rovescia elettronico, ampiamente usati in tante città italiane? – dice Maccanti – Sarebbe stato un chiaro segnale delle intenzioni del Comune di Torino di tutelare la sicurezza stradale, anche dei ciclisti e dei pedoni, perché grazie ai countdown è possibile sapere in tempo reale il momento in cui, ad esempio, scattano il giallo e il rosso. La scelta di non montarli rivela invece la volontà di creare una trappola per i torinesi e di fare cassa ai danni dei cittadini, aumentando il numero delle multe».

Continua l’esponente leghista: «Ma c’è di più. Un decreto del Ministero dei Trasporti entrato in vigore a dicembre 2017 prevede che i countdown siano obbligatori quando si installano nuovi semafori, quando si sostituiscono o anche solo quando si cambia il regolatore semaforico. Siamo sicuri che non fossero previsti dalla legge contestualmente all’installazione dei nuovi T-Red? Non vorremmo che anche su questo la Giunta Appendino abbia combinato l’ennesimo pasticcio e che l’avvio dei T-Red non rispetti le norme».

«In ogni caso – conclude Elena Maccanti– abbiamo presentato un’interrogazione al Governo per chiarire se effettivamente il Ministero dei Trasporti stia vigilando sull’applicazione del decreto e sull’installazione dei countdown sui semafori»

Come detto saranno i tre, dei quattordici previsti, semafori con telecamera ad accendersi il 2 dicembre. Gi incroci interessati saranno quelli di corso Regina angolo corso Potenza e corso Lecce, corso Peschiera angolo corso Trapani e corso Novara angolo corso Vercelli. Altri quattro verranno piazzati fra fine 2019 inizio 2020, per finire nel corso del prossimo anno.