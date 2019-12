Dalla mezzanotte di ieri alle 16 di oggi sono state più di 900 le automobili passate col rosso rilevate dai semafori T-Red, a Torino. Le telecamere hanno registrato 36 passaggi col rosso all’incrocio fra i corsi Regina Margherita, Lecce e Potenza, 376 fra i corsi Trapani e Peschiera e 509 all’intersezione fra i corsi Vigevano, Novara e Vercelli.

I primi tre punti incroci individuati dal piano previsto dal Comune di Torino, che ne comprende in totale 14. E i dati di oggi si stanno confermando in linea con quelli di ieri. Nella giornata odierna, infatti, fino alle ore 16, sono stati rilevati 20 passaggi col semaforo rosso fra i corsi Regina Margherita, Lecce e Potenza, 170 fra i corsi Trapani e Peschiera e 222 fra i corsi Vigevano, Novara e Vercelli.

Per quanto riguarda le sanzioni, la multa non viene comminata immediatamente, ma tutti gli scatti fotografici relativi alle infrazioni saranno esaminati dagli agenti della Polizia municipale per accertare se sia effettivamente stata commessa una violazione.