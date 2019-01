Per il momento la visita di Matteo Salvini al cantiere Tav della Torino-Lione non sarebbe in agenda. Il vicepremier e ministro dell’Interno infatti questa settimana non dovrebbe arrivare in Piemonte, come invece era stato annunciato in queste ore che davano Salvini a Chiomonte mercoledì.

Salvo cambiamenti dell’ultimo momento (cosa molto improbabile) tutto è rinviato a data da stabilirsi. Invece è confermato per venerdì a Torino il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.