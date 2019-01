Venerdì giorno importante per la questione Tav. Infatti non solo il vicepremier Matteo Salvini è atteso al cantiere Tav di Chiomonte dove osserverà lo stato dei lavori e saluterà le forze dell’ordine. In quella stessa data il governo francese potrà avere a disposizione l’analisi costi benefici sulla Torino-Lione commissionata dal ministro Danilo Toninelli.

A darne notizia è il quotidiano francesce Le Dauphine Liberè ricordando che venerdì la ministra dei trasporti Elisabeth Borne visiterà il cantiere tav di Saint-Martin-la-Porte e che per quel giorno avrà con sé il dossier.