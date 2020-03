Il sovrintendente del Teatro Regio di Torino, in una lettera inviata ai dipendenti, scrive che un lavoratore si trova in permanenza domiciliare in un’altra Regione, dopo essere risultato positivo al tampone del Coronavirus.

Sebastian Schwarz spiega che «come prescritto, il lavoratore ha avvisato le autorità mediche competenti, le quali attiveranno tutte le procedure previste dal protocollo di Sanità Pubblica»

Il sovrintendente aggiunge che «il collega non è stato presente in Teatro dopo il 22 febbraio».

Schwarz afferma di aver telefonato al lavoratore sincerandosi delle sue condizioni e avrebbe avuto da lui rassicurazioni sul proprio stato di salute.

«Vi invito comunque, ancora una volta, come da indicazioni dei Decreti emanati, a tenere sempre presenti le misure igienico sanitarie che il Teatro vi ha già inviato e che sono esposte nelle bacheche. Spero – conclude – che il nostro collega si riprenda in pieno e che questa emergenza passi presto affinche’ si possa tornare quanto prima alla normalità».