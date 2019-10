Quando si parla di tecnologia non possiamo non tenere in considerazione le nuove proposte che ci affascinano più che mai. Siamo, infatti, sempre alla ricerca degli sconti e delle occasioni giuste per quanto riguarda l’acquisto di un nuovo smartphone, di una tv e di tutto quel che riguarda questo settore in continua espansione.

Spesso cerchiamo le offerte attraverso lo shopping online. Qui, infatti, lo stesso prodotto non ha lo stesso prezzo in momenti diversi del giorno o della settimana. Prendendo ad esempio il mondo degli smartphone, già il solo shopping online presenta ottime offerte cellulari che ci permettono di risparmiare e non poco.

Grazie ai siti di shopping online, infatti è possibile beneficiare di promozioni esclusive e di importanti sconti online, anche potendo avere accesso a strumenti di confronto in tempo reale. Per risparmiare si può pensare di acquistare lo smartphone direttamente sul sito del produttore. Poi, l’altro consiglio, è quello di sfruttare il periodo di sconto. L’autunno è un periodo di intenso traffico nel mercato degli smartphone, in quanto solitamente vengono pubblicati gli aggiornamenti maggiori del sistema operativo da marchi come Apple, Sony e Samsung. Questo, dunque, può essere il periodo peggiore per cambiare smartphone. Il consiglio è di attendere l’inverno o l’anno nuovo quando è possibile ricavare prezzi più bassi.

In alternativa si può accedere ad una delle tante offerte proposte dalle compagnie telefoniche che propongono anche diverse offerte cellulari e tablet molto convenienti. Ci sono quelle che offrono le tariffe all inclusive che offrono smartphone top di gamma a prezzi molto bassi. Molto importante è la possibilità di tenere d’occhio i siti online dedicati alla telefonia mobile che offrono prezzi più vantaggiosi. Questi, infatti, spesso includono la spedizione gratuita accompagnata a determinate offerte. Prima di cimentarsi nell’acquisto, ovviamente è bene verificare la bontà dell’offerta controllando feedback e recensioni degli utenti che, prima di voi, hanno effettuato un acquisto dello stesso tipo.

Occhio ai social. Qui, infatti, i migliori brand sono soliti pubblicare promozioni a durata limitata dove mettono in palio, gratuitamente o a prezzi particolarmente convenienti, i migliori smartphone del momento. In questo modo potremmo acquistare uno smartphone ad un prezzo davvero vantaggioso.

Che sia uno smartphone, un televisore o qualsiasi altro strumento, per risparmiare è bene evitare le estensioni di garanzia. Queste, infatti, aumentano la spesa complessiva per il prodotto e non sempre, anzi quasi mai vale la pena.

Convengono a chi ha la tendenza a rompere le cose, ma chi è attento ai propri prodotti consigliamo di evitarle. Per risparmiare possiamo, inoltre, comparare prodotti in esposizione o refurbished. Questo vuol dire che il prodotto era prima in esposizione ed è stato reinscatolato e rimesso sul mercato. In pratica è stato usato ed anche toccato da altre persone nei negozi e, quindi, costano meno. In ultima analisi si possono anche utilizzare dei buoni o codici sconto che si trovano in giro per il web e che consentono una certa percentuale di risparmio sui nostri prodotti tecnologici preferiti.