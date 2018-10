La notizia la dà il governatore della Lombardia Attilio Fontana: «Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi Olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano e Cortina».

Ora dunque è ufficiale, salta il tridente ma soprattutto salta la candidatura di Torino dopo che Chiara Appendino e i consiglieri di maggioranza si erano opposti con forza alla strada unitaria. Una sconfitta per il capoluogo piemontese, una vittoria per i duri e puri del Movimento 5 stelle e per la sindaca che prima spesso e volentieri ha tentennato sulla candidatura in solitaria, osteggiata dai dissidenti, e poi ha di fatto messo i bastoni tra le ruote al tridente.

«Quella di Lombardia e Veneto – spiega Fontana – sarà quindi la candidatura italiana per le Olimpiadi del 2026. Era la notizia che aspettavamo, siamo molto felici. Adesso dobbiamo cominciare a lavorare alacremente perché la candidatura venga approvata anche dal Cio».

Tra i primi a commentare la sconfitta di Torino c’è l’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito che con un tweet parla di ufficializzazione oltre che della candidatura Milano- Cortina di un disastro prodotto da Chiara Appendino: «Un danno enorme che la mia città non meritava».

Per il senatore dei Dem Mauro Maria Marino, Torino è stata travolta da «una valanga di nome Chiara Appendino. Questa è una grave sconfitta e un grave danno economico, di immagine, di promozione turistica».

«Dopo mesi di dibattiti sui giornali, qualche seduta in consiglio comunale, e le minacce della sindaca Appendino di lasciare la sua poltrona, la nostra città e le valli olimpiche perdono un’importante sfida che avrebbe potuto rilanciare i nostri territori ereditari di quanto era stato già fatto per il 2006 – spiega la consigliera comunale del Pd Chiara Foglietta – Questa è l’ennesima partita che Torino perde a causa di una politica senza visione, egocentrica e senza coraggio. Il governo del cambiamento in salsa sabauda ci sta allontanando sempre più dalle grandi opportunità».