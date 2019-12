Il Sole 24 ore, come ogni anno, ha stilato la classifica delle città italiane in base alla qualità della vita. Torino si è piazzata al 33° posto, il che denota un miglioramento, passando dal 38° in cui era nel 2017, non solo, questo è il miglior piazzamento in assoluto dal 1990 per il capoluogo piemontese.

Torino registra il miglior risultato nel settore “Ricchezza e consumi”, dove si aggiudica il quinto posto, grazie soprattutto al basso prezzo medio delle case e alla consistenza dei depositi bancari pro-capite. Buon risultato anche nell’ambito “Affari e lavoro”, dove si colloca 14° per l’elevato numero di imprese che fanno e-commerce e guidate da stranieri. Piazzamento positivo anche per “Cultura e tempo libero”, con ottimi risultati per la spesa pro-capite al botteghino, per numero di mostre e per presenza di palestre. La peggiore area è quella della “Giustizia e sicurezza”, dove Torino si piazza tra le ultime per indice di criminalità, rapine e truffe.

«Secondo il rapporto sulla qualità della vita del Sole 24 Ore, Torino sale di 5 posizioni rispetto al 2018 e realizza il miglior risultato dal 1990 ad oggi» ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino leggendo la classifica stilata dal quotidiano economico «Molti gli indici presi in considerazione: tra i punti di forza vediamo i consumi e il posizionamento tra le Smart Cities, quinta posizione in entrambi i casi. La criticità maggiore, come tutte le metropoli, riguarda la sicurezza, dove però, vi assicuro, l’impegno è totale da parte di tutte le istituzioni, ed è in tal senso che va l’accordo sulla sicurezza integrata, siglato pochi giorni fa. Come sempre, non smetterò mai di ricordarlo» conclude la sindaca, «Si deve fare di più e meglio. Ma questi sono segnali che la direzione è quella giusta, e andremo avanti con ancora maggiore determinazione».

Per identificare i fattori di benessere ilSole 24 Ore, ha preso in esame 90 indicatori, aumentando il numero rispetto ai 42 delle precedenti edizioni. Divisi su 6 macro-aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene. Le classifiche di tappa sono: “Ricchezza e consumi”, “Affari e lavoro”, “Ambiente e servizi”, “Demografia e societa’”, “Giustizia e sicurezza”, “Cultura e tempo libero”.

A livello nazionale si posiziona al primo posto Milano. Subito dietro il capoluogo lombardo, nella classifica generale 2019, si confermano le province dell’arco alpino: sul podio ci sono anche Bolzano e Trento, rispettivamente al secondo e al terzo posto, seguite da Aosta. Roma si piazza al 18°posto, seppur anch’essa in risalita.

Dalla classifica, un dato che rimane immutato è la contrapposizione Nord-Sud, negli ultimi posti infatti troviamo Crotone e Caltanissetta, in calo di sei posizioni anche Palermo, che passa dal 93° al 98° posto. Nota positiva nel sud è per Bari che, con un balzo in avanti di dieci posizioni, si attesta il 67°posto.