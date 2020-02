⭕ Lunedì prossimo, 17 febbraio, scenderemo in piazza per una manifestazione cittadina contro l’antisemitismo e contro ogni forma di violenza.

📅 L’appuntamento è per le ore 18 in piazza Palazzo di Città. Vi aspettiamo tutte e tutti.

🗞 Ecco il comunicato stampa:

In relazione ai gravissimi episodi di antisemitismo che si sono verificati nei giorni scorsi nella nostra città, suscitando indignazione tra i cittadini, la sindaca Chiara Appendino, il presidente Francesco Sicari e la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Torino hanno indetto per lunedì 17 febbraio alle ore 18, nella piazza del Palazzo di Città, una manifestazione cittadina. Si intende così stigmatizzare gli episodi avvenuti e ribadire i valori dell’Antifascismo che sono nel cuore di questa comunità.

Sono stati invitati a partecipare il presidente della Comunità Ebraica Dario Disegni, Marcello Segre e Maria Bigliani che sono stati oggetto delle intimidazioni fasciste, l’Anpi di Torino che porterà la testimonianza di un partigiano. È invitata tutta la cittadinanza a testimoniare il proprio radicamento nei valori democratici.

Si tratta di una iniziativa istituzionale di testimonianza e di reazione civile contro la barbarie del razzismo e dell’antisemitismo, per riaffermare il forte impegno di questa Città contro ogni forma di prevaricazione e di violenza.