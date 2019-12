Ecco l’obiettivo di un’intera città: ospitare la XXXII edizione delle Universiadi invernale e dei Giochi mondiali invernali Special Olympics, nel 2025.

«È un obiettivo a cui la Città di Torino sta lavorando da mesi, una sfida a cui possiamo guardare con consapevole ottimismo», spiega Chiara Appendino. «Torino in questi anni sta dimostrando di saper mettere al centro della sua azione la promozione dello sport in tutte le sue forme – aggiunge la prima cittadina -. Dagli spazi sportivi dei quartieri fino ai grandi eventi come le ATP Finals di tennis, che si svolgeranno proprio qui, dal 2021 al 2025, portando Torino, ancora una volta, sul palcoscenico del mondo. Le Universiadi saranno una nuova opportunità di promozione dello sport che la nostra Città è in grado di cogliere e di valorizzare al massimo, facendo il paio con un altro evento internazionale, Special Olympics, al quale teniamo particolarmente e che porteremo a Torino».

«Insieme al Governo e alle altre Istituzioni, ci muoveremo sin da ora per valorizzare al massimo questi nuovi eventi che Torino attende – conclude Appendino -. Come sempre, nello spirito di squadra che caratterizza il territorio». Il sostegno alla candidatura torinese arriva da parte del ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in una lettera inviata a Chiara Appendino e al presidente della Regione, Alberto Cirio

«Condivido e sostengo la proposta di candidatura congiunta di Torino quale città ospitante le XXXII Universiadi invernali e giochi mondiali invernali Special Olympics 2025. La Regione Piemonte, la città di Torino, il sistema sportivo italiano, il Paese tutto, oltre che Cusi e Special Olympics, devono poter cogliere opportunità tanto significative per crescere e innovare attorno ai valori dello sport, della solidarietà e dell’inclusione sociale. Nell’esprimere viva soddisfazione per l’impegno corale che tutti gli attori coinvolti sono pronti a profondere, invio i migliori saluti e auguri di buon lavoro».