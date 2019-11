Enzo Ghigo,ex governatore della Regione Piemonte ed ex senatore, è il nuovo presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

La necessità di trovare un nuovo presidente nasce dalle dimissioni di Sergio Toffetti, il quale si era dimesso nei mesi scorsi a causa della scelta di Domenico De Gaetano come direttore. Quest’ultimo fortemente voluto dall’amministrazione Appendino, non idoneo per Toffetti. Qui la decisione di dimettersi.

La scelta, infine, è ricaduta proprio sull’ex governatore Enzo Ghigo, il cui annunciodella sua nuova carica è stato dato al termine della seduta odierna della giunta regionale, ma ancora più importante alla vigila della 37esima edizione del Torino Film Festival.

Ghigo ha commentato la notizia tramite un post sul suo Facebook personale: «Un’altra avventura, con grande passione».