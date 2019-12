Sono gravi le condizioni di un giovane di 25 anni che, nel tardo pomeriggio a Torino, a bordo di un monopattino si è scontrato con un autobus.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che il monopattino sia andato a sbattere violentemente con il portellone di un bus in sosta in via Borsellino angolo via Nino Bixio. L’incidente avvenuto mentre uno dei due autisti stava riposando sul mezzo e l’altro stava effettuando le pulizie all’esterno, una terza persona, non identificata e che si sarebbe poi data alla fuga, avrebbe aperto il vano dei bagagli, provocando l’incidente.

Il bus, della Hermes Line, sarebbe stato aperto all’improvviso probabilmente per un tentativo di furto. Dopo l’incidente, secondo le testimonianze raccolte dalla Squadra Antinfortunistica della Polizia Municipale, una persona è fuggita a piedi.

Lo scontro è avvenuta in una zona dove non è consentita la guida di monopattini.

La vittima, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale CTO.