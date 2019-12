Domenica 15 dicembre via Arsenale, a Torino, sarà nuovamente percorribile nel tratto tra via Santa Teresa e corso Matteotti. Una riapertura posticipata rispetto alle previsioni a causa dei numerosi giorni di pioggia del mese di novembre che hanno bloccato i cantieri dei lavori di sostituzione dei binari tranviari.

Dal 15, dunque, riprenderanno il loro normale percorso i tram delle linee 4 e 15 e le linee di bus 11, 58, 58b, 92 e Night Buster S4 Azzurra. Tutte le corse erano state deviate in centro città dalla fine dell’estate per i lavori di rifacimento della sede binari tranviaria e per interventi di Smat ed Italgas.